بعد قرار الحكومة السماح بدخول الذهب من الخارج.. كم تراجع المعدن الأصفر؟

سجلت أسعار الذهب تراجعات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الحكومة إعفاء واردات مصر من المعدن الأصفر جمركيًا، والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة فقط.

وقررت الحكومة إعفاء الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج بداية من الخميس الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي على مشروع القرار، الذي ينص على إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر.

أشكال الذهب المطبق عليها الاعفاء الجمركي

وحددت الدولة الأشكال التي سيتم التطبيق عليها، وهي الأشكال نصف مشغولة، والأشكال المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادنٍ ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

وعقب هذا القرارات توالت التراجعات في أسعار الذهب، فمنذ الخميس الماضي وهو أول يوم لتنفيذ القرار انخفض الذهب في مصر بقيمة حوالي 180 جنيه، حيث شهدت في بعض الأوقات تذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وسجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن كالتالي: 2720 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2380 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2040 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفًا و40 جنيهًا.

ويهدف إعفاء الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج، إلى تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب في السوق المصرية، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، وكذلك طريقة جديدة لجلب المشغولات والذهب لعمل استقرار في السوق.