كم تبلغ أسعار الذهب عيار 24 اليوم؟.. الأفضل في الاستثمار

يبحث كثير من الأشخاص عن أكثر الطرق الآمنة لاستثمار أموالهم بشكل مربح، وسط حالة عدم استقرار الأسواق في الفترة الحالية، فيتجه عدد إلى العقارات، وآخر للاستثمار في الذهب، بوصفه الملاذ الآمن لحفظ الأموال عند البيع، ولذلك تزايد البحث عن أسعار الذهب اليوم، خاصةً عيار 24، الذي يُعتبر الأفضل للاستثمار.

وخلال الوقت الحالي، انخفض سعر الذهب بشكل كبير، وهو ما أدى إلى خفض أسعار الذهب عيار 24، حيث يعد هو أفضل اختيار للربح.

الذهب الملاذ الآمن للاستثمار

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الذهب يعتبر ملاذاً آمناً بشكل كبير للاستثمار، كما أن قيمته الفعلية دائماً في ارتفاع، بالرغم من أن أسعار الذهب عيار 24 مرتفعة، إلا أنه الأفضل.

وأضاف أن سبائك الذهب عيار 24 هي أفضل اختيار للربح، خاصةً وأنه ذهب خالص لا يوجد به أي مواد إضافية، مثل الفضة وغيرها التي تضاف على عيارات 21 و18.

وأشار إلى أن السبائك من عيار 24 لها قيمة خاصة، وسعرها أفضل لنقائها الخالص، وعدم إضافة أي مواد عليها، وذات قيمة أعلى، كما أنها عبارة عن سبائك وليست مشغولات.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

وسجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، موجة من التراجع، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية كالتالي:

- 2720 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك.

- عيار 21 بسعر 2380 جنيهًا.

- عيار 18 بسعر 2040 جنيهًا.

- الجنيه الذهب سجل 19 ألفًا و40 جنيهًا.