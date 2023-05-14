جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني بمحافظة دمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط أنه تم عمل كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام الدراسي 2022/2023.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة دمياط

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة دمياط، والذي انطلق السبت 13 مايو، ومتابعة مديرية التربية والتعليم بدمياط خط سير الامتحانات.

وأوضح علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لـ«الوطن» أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة دمياط للعام الدراسي 2022/2023 كالتالي:

السبت 12 مايو: اللغة العربية

الاحد 14مايو: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية

الاثنين 15 مايو: الجبر والإحصاء

الثلاثاء 16 مايو: الهندسة والتربية الفنية

الأربعاء 17 مايو: العلوم

الخميس 18 مايو: الدراسات الاجتماعية

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة دمياط

وقال علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إنه تم عقد اجتماع لرؤساء اللجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية ضمن استعدادات المديرية لامتحانات الشهادة الإعدادية لكونها من المهام القومية وما لها من دور في استقرار النظام التعليمي و لمتابعه سير الامتحانات بالالتزام بضوابط الامتحانات، موجها، بالتأكيد على توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان وتشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والاجابات و تحقيق الانضباط الكامل.