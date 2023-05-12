«تعليم الدقهلية»: 13 نصيحة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل الامتحانات غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن إنهائها كافة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية التي ستبدأ أول أيامها غدا السبت التي ستستمر على مدار 5 أيام واطمأن خلالها على سير العملية التعليمية كتفقد اللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات بصورة سليمة.

نصائح هامة لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية

ووجه ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدد من النصائح لطلاب الشهادة الإعدادية استعدادا للامتحان في بيان صحفي:

- التوكل على الله والثقة في توفيقه.

- عدم القلق لأنه يسبب التشتت وعدم التركيز والانتباه.

- لا تضع كتب كثيرة أمامك أثناء المذاكرة كثرتها تشعرك بالتوتر وتشتيت التركيز.

- التخلص من الأفكار السلبية المرتبطة بالامتحان وستكون في مستوى الطالب المتوسط.

- إخفاء الهاتف المحمول في مكان بعيد أثناء المذاكرة.

- الحصول على فترات راحة للاسترخاء لزيادة النشاط الذهني.

- الاطلاع على نماذج امتحانات سابقة للتدريب على أسلوب الامتحانات.

- لابد من تناول وجبة الإفطار وعدم إهمال التغذية.

- النوم مبكرا قبل يوم الامتحان.

- الاستيقاظ مبكرا وعمل مراجعة سريعة قبل الامتحان بفترة.

- تجهيز أدوات الامتحان مثل الأقلام في الليلة السابقة للامتحان.

- ينصح بالاستحمام لأنه يقلل القلق وينشط الجسم.

- الذهاب إلى لجنة الامتحان مبكرا تجنبا للتعرض إلى التشويش.

125 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

يذكر أن عدد اللجان بمحافظة الدقهلية تبلغ 583 لجنة وعدد المتقدمين لأداء امتحانات المرحلة الإعدادية غدا السبت يبلغ 125 ألف و509 طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، كما نبهت مديرية التربية والتعليم على عدد من الملاحظات في نهاية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، وهي أن طلاب المنازل والعائدون من الخارج معفيون من أداء امتحان الحاسب الآلي، ويختار الطالب نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته لمدة ساعة لكل مادة، وتقويم الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين ولمدة ساعة لكل مادة.