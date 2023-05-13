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«تعليم الجيزة»: لا شكاوى من الامتحانات اليوم

كتب:

سلامة عامر
05:36 م | السبت 13 مايو 2023
أشرف سلومة مدير مديرية تعليم الجيزة

أشرف سلومة مدير مديرية تعليم الجيزة

أثنى أشرف سلومة مدير مديرية تعليم الجيزة على حسن سير غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وانضباط العمل بها أثناء أداء الطلاب للامتحانات من خلال متابعة غرف عمليات الإدارات في حضور سمية الخطيب وكيل المديرية

عدم وجود أية شكاوى تخص العملية الامتحانية

وأكد مدير التربية والتعليم بالجيزة على عدم وجود أية شكاوى تخص العملية الامتحانية، وأن العمل يسير على قدم وساق ويتسم بالجدية والانضباط في جميع الإدارات التعليمية

نسبة حضور طلاب الصف الأول الثانوي

وأشار سلومة إلى أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم اليوم في مادة اللغة الأجنبية وكان عدد المتقدمين في الفترة الصباحية 74274 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%، والفترة المسائية كان عدد المتقدمين 3642 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98.5%

نسبة الحضور في مادة الجبر والإحصاء

قال سلومة إن طلاب الصف الأول الإعدادي أدوا امتحانهم اليوم في مادة الجبر والإحصاء وكان عدد المتقدمين للامتحان في الفترة الصباحية 190176 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96% أما بالنسبة للفترة المسائية فكان عدد المتقدمين 38017 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98.5%.

وأدى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانهم اليوم في مادة الرياضيات وكان عدد المتقدمين الامتحان في الفترة الصباحية 191015 طالبا وطالبة بنسبة حضور 97% أما الفترة المسائية فكان عدد المتقدمين 29372 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95,5%

وأكد أن الجميع ملتزم بتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة بشأن اللوائح والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.