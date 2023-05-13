بدء الامتحانات النهائية للبرامج النوعية بكلية آداب المنصورة إلكترونيا

انطلقت امتحانات البرامج النوعية الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023 بكلية الآداب بجامعة المنصورة «أون لاين»، وتابع الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد الكلية، امتحانات برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في معامل الإختبارات الإلكترونية بكلية الهندسة.

توفير المناخ الملائم للطلاب

وتابع الدكتور محمود سليمان، سير أعمال الامتحانات وتواجد المراقبين ورؤساء وأعضاء الكنترول داخل معامل مبنى الاختيارات الإلكترونية؛ وانتظام الطلاب والطالبات داخل قاعات الامتحانات، مشدداً على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في جو يسوده الهدوء ولكي يؤدي الطلاب الامتحانات في سهولة ويسر وأمان وطمأنينة.

31500 امتحان

وأوضحت الكلية في بيان لها، أن جميع امتحانات البرامج النوعية الخاصة يجري آداؤها «أون لاين» من خلال أجهزة الحاسوب بمعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الهندسة، لـ 4500 طالب في 84 مقررا، بإجمالي عدد الامتحانات 31500 امتحان.

وبدأت الامتحانات الشفوية للبرامج النوعية الخاصة كالبرنامج التخصصي للغة الإنجليزية والترجمة وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ولبرنامج التخصصي لللغة الإيطالية وآدابها.