تامر عاشور: «حفلي في الكويت فاق كل توقعاتي»

أعرب الفنان تامر عاشور، عن سعادته بنجاح حفله الغنائي في الكويت، والذي رفع شعار كامل العدد، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر تامر عاشور مجموعة صور من الحفل، وعلق: «كل الشكر لجمهور الكويت الكبير على الحفاوة والاستقبال، مكانش عندي شك أبدا أن افتتاح مهرجان الصيف هيفوق توقعاتي، وقد كان فعلا جمهور كبير وحافظين كل الأغاني.. وبشكر الشركة المنظمة».

آخر أعمال تامر عاشور

وطرح تامر عاشور مؤخرا أغنية «بحبك وخايف»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول كلمات الاغنية: «بحبَك وخايف نقرب.. نضيع بحبك.. وعارف.. بإنه استحاله بحبَك وآسف.. خدتني الجلالة أنا وأنتَ حالة.. رفضها الجميع.. بحبَك بقولها وجوايا حرب بقولها ف ضميري.. آجي انطقها صعب.. ده موقف مصيري.. بيعملي رُعب».