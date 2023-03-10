تامر عاشور ونانسي عجرم و«مسار إجباري» نجوم حفلات اليوم

ينتظر الجمهور مساء اليوم الجمعة الموافق 10 مارس عددا من الحفلات الغنائية المميزة التي سيحييها الفنانون داخل وخارج مصر، ومن بينهم تامر عاشور ونانسي عجرم وفرقة مسار إجباري.

يحيي الفنان تامر عاشور مساء اليوم حفلا غنائيا كبيرا في منطقة الشيخ زايد وسيقدم خلاله عدد كبير من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور وروج عاشور للحفل من خلال مشاركة جمهوره بالبوستر الرسمي عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

مسار إجباري ضمن نجوم حفلات اليوم

تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء حفل غنائي كبير على خشبة مسرح ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك وسينطلق الحفل في تمام الساعة الرابعة مساء وكان قد تم طرح التذاكر الخاصة بالحفل فجاءت قيمتها 250 جنيها.

نانسي عجرم في أمريكا

وتنضم إليهم الفنانة نانسي عجرم التي ستحيي حفلا غنائيا في مدينة هيوستن ضمن جولتها الغنائية التي ستجريها في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «بدي حدا حبو»، من كلمات أحمد ماشي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.