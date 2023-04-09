توزيع 470 وجبة وكعك العيد بـ«مطبخ الخير» في بئر العبد

وزع شباب متطوع قائم على «مطبخ الخير» بمدينة بئر العبد والقرى المحيطة قرابة 470 وجبة على الأسر الأشد احتياجا من أهالي تلك المناطق.

وقال أحمد مقبل أحد القائمين على مطبخ الخير بمدينة بئر العبد إنه تم تجهيز 470 وجبة، وذلك استعدادا لتوزيعها على الأسر الأشد احتياجا بحسب الكشف المدون به الأسماء بنطاق بئر العبد والقرى المحيطة من الأسر المنقولة، والأخرى التي تمر بظروف صعبة

تنوع في الوجبات

وأضاف محمد البياضي أحد فريق العمل لـ«الوطن» أن هناك تنوعا في عمل الوجبات ما بين لحوم ودجاج وأسماك، موضحا أن وجبة اليوم تشمل ربع دجاجة وخضار وسلاطات، ومخلل وطبق أرز، وقد تم توزيع أسماك وجبة الأسماك الطازجة، والتي غالبا تكون مرة أو مرتين في الأسبوع بحسب المتوف.

وتابع إبراهيم الأخرسي أحد فريق مطبخ الخير أن عملية الطبخ والتجهيز تبدأ منذ الصباح، حتى يتم الانتهاء قبيل العصر، وذلك لإمكانية الوصول لجميع التجمعات التي بها محتاجين من الأسر، علاوة على أن يكون الأكل طازجا.

إدخال كعك العيد وحلويات رمضان على الوجبات

وقالت «حنان» من الفريق المتطوع بالعمل إنه سوف يتم خلال الفترة المقبلة من أواخر شهر رمضان إدخال بعض الأطباق الأضافية التي تحتوي على حلويات وكعك العيد، وذلك من أجل أن تكون الوجبات كاملة بجميع الأصناف، وألا يشعر المحتاج بأي نقص.

فكرة مطبخ الخير

وقال علي غيط مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء إن فكرة مطبخ الخير بدأت منذ سنين، وإن العمل بها قائم في العريش وبئر العبد، وأن الدعم من رجال أعمال وجمعيات أهلية بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، موضحا أن الأصناف التي تقدم، هي أصناف ممتازة، ويتم عمل لجان للكشف والمرور على مطابخ الخير، ومعرفة أنواع الوجبات بشكل يومي.