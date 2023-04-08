«مطبخ الخير» يقدم 500 وجبة أسماك طازجة للأسر الأولى بالرعاية في بئر العبد

نفذ عدد من الشباب المتطوعين بمطبخ الخير من أهالي بئر العبد والقرى المجاورة بشمال سيناء، عملية الطبخ والتوزيع لقرابة 500 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، وكانت عبارة عن وجبة أسماك طازجة.

وقال أحمد مقبل، أحد أعضاء المبادرة، إنه تم طبخ وطهي أنواع جيدة من الأسماك في 500 وجبة إفطار بمطبخ الخير، وستوزع على الأسر الأرامل واليتامى والأشد احتياجا من أهالينا المقيمين في دائرة قسم بئر العبد والقرى المجاورة.

مطبخ الخير مستمر حتى عيد الفطر المبارك

وأضاف محمد البياضي، أحد الشباب المتطوعين، لـ«الوطن»، أن مطبخ الخير فكرة بدأت منذ اليوم الأول لشهر رمضان ومستمرة حتى عيد الفطر المبارك، وأهم ما يميزها هو التنوع في الوجبات، وتكون على أعلى مستوى من الطهي والطبخ، وتحتوي على لحوم ودجاج وخضروات وأرز، وأيضا أسماك طازجة.

وقالت سيدة تدعى «أم حنان»، من المتطوعات، لـ«الوطن»، إن عملية التوزيع تختلف من منطقة إلى أخرى داخل المدينة وخارجها، بحيث يصل الطعام لجميع الأسر، حيث إن ما بين 400 إلى 500 أسرة يوميا تنتظر الوجبة لتناول طعام الإفطار، والتي يقدم معها أيضا تمر وعصير.

20 متطوعا من أبناء القبائل بمطبخ الخير

وقال محمود الأخرسي، أحد أبناء القبائل من المتطوعين، إن أعداد الشباب المتطوع يفوق 20 شابا، ويعملون بالتبادل بين الطبخ والطهي وعمل السلطات وشراء الاحتياجات وتعبئة الأطعمة وسيارات التوزيع، وجميع تلك الأعمال تتم بشكل تطوعي.

مطبخ الخير في غالبية مدن شمال سيناء

بدوره أكد علي غيط، مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، لـ«الوطن»، أن مطبخ الخير فكرة بدأت منذ عدة سنين، وهذا العام يتم تنفيذها في عدة مدن وقرى بالمحافظة بالتنسيق ما بين التضامن والجمعيات الأهلية، ومتبرعين من رجال الأعمال عن طريق الجمعيات، وذلك من أجل حصول الأسر الأولى بالرعاية على طعام نظيف ويحتوي على لحوم وخضروات وأرز.