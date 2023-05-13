القبض على المتهمين بقتل شاب في تلا.. وزوجته تروي تفاصيل الواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية، في إلقاء القبض على شخصين في جريمة قتل شهدتها مدينة تلا بمحافظة المنوفية، مساء أمس، واللذين أقدما على قتل الشاب موسى سعفان أمام منزله، بطعنات نافذه في الجسم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تشييع جثمان قتيل تلا في مسقط رأسه بكفر عسكر

وشيع الأهالي جثمان الشاب موسى سعفان البالغ من العمر 36 عاماً، في مسقط رأسه بقرية كفر عسكر، بعد تصريح جهات التحقيق بدفن الجثمان، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وانهيار أسرته، وسط دعوات أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وخيمت حالة من الحزن على قرية كفر عسكر ومركز تلا، بعد مقتل الشاب موسى سعفان على يد اثنين من الشباب بطعنات نافذة أودت بحياته، داخل منزله في جريمة تم تداول أخبارها على نطاق واسع من أهالي مركز تلا.

زوجة الشاب المقتول في تلا تروي تفاصيل الواقعة

وأكدت زوجة الشاب موسى سعفان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهمين وصلوا إلى المنزل بعد خروج زوجها للعمل وحاولوا كسر الباب لخلافات بينهم، مشيرة إلى أنها أبلغت زوجها فعاد مسرعًا وكانوا في انتظاره وقتلوه بطعنات بينها طعنة في القلب، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ليكونوا عبرة بعد قتل زوجها، ويتم طفلته الصغيرة.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمقتل شاب بطعمات نافذة، بدائرة المركز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الجثمان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، أكد أحمد شعبان المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد تكون الإعدام شنقا، إذا ثبت ذلك، وقد تكون العقوبة السجن وفق أوراق القضية.