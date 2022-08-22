مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث تصادم في مركز تلا بالمنوفية

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقلهما إلى مستشفى تلا المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

قوات الشرطة تنتقل الى موقع الحادث

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة لمعاينة الحادث، بقيادة المقدم أحمد عبد القوي رئيس مباحث تلا، وتبين مصرع شاب يدعى «محمد» بينما أصيب آخر بعد اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية على طريق زاوية بمم، حيث تجمع العشرات من الأهالي وتم الاتصال بالإسعاف ونقلهما إلى مستشفى تلا المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وينتظر المئات من أهالي قرية زاوية بمم، استخراج تصريح دفن الشاب «محمد» لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن سيطرت على أهالي القرية.

مصرع شاب وإصابة شاب آخر في تلا

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد مصرع شاب يدعى «محمد. ف. ا»، 17 سنة، مقيم بقرية زاوية بمم، وإصابة شخص آخر كان يستقل الدراجة البخارية بكدمات متفرقة في جسمه، إثر حادث تصادم مع سيارة ملاكي أثناء قيادته دراجة بخارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.