الحماية المدنية تسيطر على 4 حرائق متفرقة في مركز تلا بالمنوفية

شهد مركز تلا بمحافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، سيطرة الحماية المدنية على عدد من الحرائق التي اشتعلت في بعض حظائر الماشية، ومنزل، بعد تلقي بلاغات بكل واقعة.

وجرت السيطرة على الحرائق دون خسائر في الأرواح، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة عملها.

السيطرة على رحيق في منزل بزنارة

ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية زنارة التابعة لمركز تلا، عقب تلقي بلاغا بالحريق، والدفع بسيارتي إطفاء، دون أن يتسبب الحريق في أي خسائر بشرية من المواطنين، وجرى تحرير المحضر اللازم بذلك، وإخطار جهلت التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة لمعرفة ملابساتها.

السيطرة على 3 حرائق في حظاىر ماشية

كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على 3 حرائق في حظائر ماشية بقرى كفر طبلوها وطنوب والبندارية، التابعين لدائرة مركز تلا، دون خسائر بشرية بين للمواطنين، وجرى تحرير المحاضر اللازمة بهذه الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيها.

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالسيطرة على 4 حرائق متفرقة في منزل و3 حظائر ماشية بدائرة المركز، وجرت السيطرة عليها، بعد الدفع بسيارات الإطفاء، وتحرر محضرا بكل واقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة.