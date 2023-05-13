مصرع طفل غرقًا في نهر النيل فرع رشيد بالبحيرة

لقي طفل مصرعه غرقاً بنهر النيل فرع رشيد بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق طفل في رشيد

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز رشيد يفيد غرق طفل في نهر النيل فرع رشيد بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى رشيد العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت التحقيقات في الواقعة.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين غرق طفل يدعى «يوسف د.م»، 12 سنة، مقيم مطوبس في كفر الشيخ، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.