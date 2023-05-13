القبض على شاب أنهى حياة والدته بعد مشاجرة في البحيرة

لقيت قبل قليل ربةُ منزلٍ مصرعَها إثرَ اصابتِها بجرحٍ طعنيّ، جراءَ قيامِ نجلها بطعنها بطريقِ الخطأِ أثناءَ محاولتِها فضَّ مشاجرة مع زوج ابنتِها بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظةِ البحيرة.

مقتل ربة منزل في البحيرة

ووردَّ إخطارٌ إلى اللواءِ أحمد خلف مديرِ أمنِ البحيرة من مأمورِ مركزِ شرطةِ دمنهور يفيدُ وقوعَ مشاجرةٍ بقريةِ سنهور التابعةِ لدائرةِ شرطةِ المركز، مما أسفرَ عن مصرعِ ربةِ منزلٍ وإصابةِ آخر، وحُرِرَ محضرٌ بالواقعة.

تحديد هوية المتوفية

وعلى الفورِ، انتقلت الأجهزةُ الأمنيةُ إلى مكانِ الحادثِ وبالفحصِ تبيَّنَ إصابَةَ سيدةٍ تدعى «وجيدة إ.ا»، بجرحٍ طعنيٍّ وتم نقلُها لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاجِ اللازمِ وتوفيتْ متأثرةً بإصابتِها.

وكشفتْ التحرياتُ الأوليةُ أن هناكَ خلافات عائلية سببَ وقوعِ الحادث، حيثُ أنَّ المتهمَ «محمد م.ا»، يعاني من أزمةٍ مالية، وغادرَ منزلَهُ في وسطِ قريةِ سنهور متوجهًا إلى منزلِ زوجِ شقيقتِهِ لطلبِ أموالٍ منه نتيجةَ مرورِهِ بضائقةٍ ماليةٍ.

وأوضحتْ التحرياتُ أن الأم المجني عليها تتبعتْ المتهمَ «نجلها» خوفًا من وقوعِ مشاجرةٍ بين نجلِها وزوجِ ابنتِها وفورَ وصولِها وجدتْ مشاجرةً بين نجلِها و«نبيل.م.ع»، زوجِ ابنتِها، حيثُ أصيب بجروحِ قطعيةٍ بيدهِ وأثناءَ محاولتِها فضَّ المشاجرة تلقتْ طعنةً في بطنِها بطريقِ الخطأِ من نجلِها.

وتمكّنَ ضباطُ المباحثِ من ضبطِ المتهمِ وجاري تحريرُ المحضرِ اللازمِ بالواقعة تمهيدًا لعرضِهِ على النيابةِ العامةِ لمباشرةِ التحقيقِ في الحادثِ للوقوفِ على ملابساتِ الواقعة.

ومن جانبِهِ، قالَ محمد إبراهيم محامي بالجناياتِ أنَّ العقوبةَ المتوقعةَ للمتهمِ تصلُ إلى 20 عامًا يأتي ذلكَ طبقًا لملابساتِ وحيثياتِ الواقعةِ كونها مشاجرةً.