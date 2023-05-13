«الثقافة»: فتح أبواب المتاحف للجمهور مجانا الخميس المقبل

تحتفل وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، باليوم العالمي للمتاحف، والذي يوافق الخميس المقبل 18 مايو، إذ تفتح أبواب جميع المتاحف الفنية والقومية التابعة لوزارة الثقافة مجانا للجمهور والطلاب والباحثين.

وينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش العديد من الفاعاليات احتفالا باليوم العالمي للمتاحف في المواقع التابعة له بالقاهرة والمحافظات، والذي يوافق يوم 18 مايو.

وأضافت الدكتورة سلوى حمدي مدير عام قطاع المتاحف بالقطاع لـ «الوطن» أن هناك اهتماما كبيرا من الدكتور وليد قانوش بقطاع المتاحف، وقد اتخذ وبدعم من الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرار فتح المتاحف مجانا للجمهور يوم الخميس المقبل، ولذلك ستكون احتفالية خاصة وحالة مبهجة هذا العام احتفالا باليوم العالمي للمتاحف.

برنامج متنوع احتفالا باليوم العالمي للمتاحف

وأوضحت: «كل متحف هذا العام على حده سيقدم برنامج من الفاعاليات التي تتناسب مع توجه وفلسفة كل المتحف وتشمل ورش تدريب ورسم وتلوين وأنشطة وحفلات متنوعة»، وحثت الجمهور والأسر المصرية على زيارة المتاحف التي تضم جانبا من تراثنا وثقافتينا.

وناشدت المحافظات بالاهتمام بالدعاية لهذه المواقع وضع اللافتات الإرشادية التي ترشد المواطنين والزوار إلى هذه المواقع من خلال لافتات توضيحية في الشوارع، وكذلك على وسائل الإعلام الترويج للجمهور، مؤكدة على أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تنظيم زيارات للطلاب إلى المتاحف والاطلاع على القتنيات والقطع الفنية التي تمثل جزءا من تاريخ مصر وحضاراتها.

وتبدأ مواعيد الزيارة للجمهور من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء يوميا، عدا الجمعة والاثنين.