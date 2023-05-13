مصرع طالب سقط من أعلى سطح عقار في حلوان

شهدت مدينة الأبطال بدائرة قسم شرطة حلوان، واقعة مأساوية، إذ لقي طالب مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سطح عقار بالطابق الخامس، في ظروف غامضة، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

جثة أسفل العقار

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، بتلقي بلاغ من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الخامس، بمنطقة مدينة الأبطال.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعى "أحمد ع ج" في العقد الثاني من عمره، طالب، إثر سقوطه من أعلى سطح عقار، في ظروف غامضة، وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيقات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة تهميدًا لتفريغها، وجرى نقل جثمانه بمستشفى حلوان العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.