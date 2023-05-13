النائب أيمن محسب: أُفضل القائمة المغلقة في الانتخابات لتمثيل جميع الفئات

قال النائب أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحور السياسي يمثل أهمية قصوى لما يتناوله من قضايا تمس المجتمع المصري بشكل مباشر، موضحا أن قانون الانتخاب، والاختيار بين القائمة المغلقة أو القائمة النسبية في العملية الانتخابية من أهم الأمور التي سيتناولها الحوار الوطني غدا.

محسب: القائمة النسبية ستحدث خلل دستوري

وقال «محسب» إن حزب الوفد يتمسك بالقائمة المغلقة للانتخابات، وذلك من أجل الحفاظ على نسبة مقاعد المرأة في البرلمان والتي أقرها الدستور المصري بأن تكون 25% من مقاعد المجلس، مضيفا: «تمثيل المرأة والشباب بالنسبة للوفد يمثل أهمية قسوة لن نتراجع عنها».

وأوضح أن تمسك حزب الوفد بالقائمة المغلقة يعود في الأساس إلى تمسكه بـ«كوتة» المرأة والشباب في البرلمان بغرفتيه، أي أن القائمة المغلقة هي الوسيلة التي يمكن استعمالها للتحكم في هذه «الكوتة»، قائلا: «القائمة النسبية لا تتناسب مع الدستور الحالي وذلك لأن الدستور نص على أن تمثل المرأة 25% من البرلمان، بالإضافة إلى دور أيضا الشباب وذوي الهمم، ولن نتمكن من ضبط هذه النسبة إذا استعملنا القائمة النسبية، بالتالي ستؤدي القائمة النسبية لإحداث خلل دستوري».

قانون الانتخاب ومسألة التميز في الحوار الوطني

والجدير بالذكر، أن غدا الأحد، هو أول أيام عمل الجلسات الفعلية للحوار الوطني، حيث سيتم غدا عقد جلسات لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، ومن الأمور التي سيتم تناولها في جلسات غدا قانون الانتخاب، ومسألة التمييز وكيفية القضاء عليها، حل تحديات التعاونيات.