طلعت عبدالقوي: الحوار الوطني سيناقش تطوير التعاونيات غدا.. «18 ألف جمعية بمصر»

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني سيناقش عددا كبيرا من القضايا التي تهم الشارع المصري، مثل حقوق الإنسان ومناهضة التمييز، كما سيتم مناقشة التعاونيات في جلسات غد الأحد.

18 ألف جمعية تعاونية في مصر

وأضاف «عبدالقوي» خلال حواره ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية آية عبدالرحمن، أنّ هناك 18 ألف جمعية تخدم 25 مليون مواطن، سواء تعاون إنتاجي أو استهلاكي أو ثروة زراعية أو إسكاني.

8 آلاف جمعية زراعية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ هناك 8 آلاف جمعية زراعية، موضحًا: «لا توجد قرية في مصر تفتقر إلى الجمعيات التعاونية الزراعية، والتعاونيات في أمس الحاجة إلى المناقشة، لأن كل كل قضية مهمة ومن ثم، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني سيوليها اهتماما كبيرا».

ملف التعاونيات مهم للغاية

وشدد على أن ملف التعاونيات مهم للغاية، لأنها لو صلحت وأدت دورها كما يجب أن يكون، فإنها ستحل العديد من المشكلات، حيث تحقق التوازن بين القطاع الخاص الهادف للربح والقطاع الحكومي الذي لا تكون خدماته جيدة في بعض الأوقات.