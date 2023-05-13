العثور على رضيع بجوار شريط السكك الحديدية في قويسنا

عثر عدد من أهالي مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، على طفل رضيع بجوار شريط السكك الحديدية، وقاموا بإخطار مركز الشرطة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم نقل الطفل إلى مستشفي قويسنا المركزي لوضعه تحت الرعاية الصحية من قبل الأطقم الطبية.

تفاصيل العثور على طفل رضيع في مدينة قويسنا

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة قويسنا، تبين عثور عدد من الأهالي على طفل رضيع بجوار شريط السكك الحديدية في نطاق المدينة، وبسؤال الأهالي لم يعرفوا من قام بتركه في المكان، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

إخطار جهات التحقيق في قويسنا بالعثور على طفل رضيع

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بعثور أهالي مدينة قويسنا، على طفل رضيع بجوار السكة الحديد، وتم نقله إلى المستشفي لوضعه تحت الرعاية الصحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.