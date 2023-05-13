بدأ العد التنازلي لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنوفية، التي تنطلق بعد خمسة أيام في 18 مايو الجاري، وأنهت مديرية التربية والتعليم استعدادتها على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويبحث عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة المنوفية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة المنوفية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة المنوفية ينطلق يوم الخميس المقبل وويستمر لمدة 6 أيام.

الخميس 18 مايو: مادتا اللغة العربية والتربية الرياضية.

السبت 20 مايو: مادة اللغة الإنجليزية.

الأحد 21 مايو: مادة العلوم.

الإثنين 22 مايو: مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر.

الثلاثاء 23 مايو: مادتا الدراسات والتربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو: مادتا الهندسة والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة المنوفية

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بعد وضع جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة المنوفية تم الانتهاء من الإستعدادات اللازمة قبل امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكيد علي الإدارات في المراكز المختلفة برفع حالة الطوارئ والتأكد من استعدادات كافة المدارس للإمتحانات.

ووضعت مديرية التربية والتعليم في المنوفية، عددا من الضوابط التي يجب الالتزام بها في امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني، والتي من بينها عدم اصطحاب الهاتف المحمول، واصطحاب الأدوات التي يحتاجها الطالب خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023.