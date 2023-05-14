قطع المياه عن 5 مناطق ببيلا في كفر الشيخ لمدة 6 ساعات اليوم.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن عدد من المناطق في مدينة بيلا، اليوم، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة من مساء نفس اليوم، ولمدة 6 ساعات.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب في مدينة بيلا 5 أحياء هي «حي المعمل، وحي نهضة مصر، وحي عين شمس، وشارع بورسعيد، وشارع المنصورة»، وذلك للقيام بأعمال ربط الخطوط الجديدة بالشبكة الرئيسية.

تدبير سيارات مياه شرب

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.