قطع مياه الشرب في 3 محافظات بقبلي وبحري.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت شركات مياه الشرب في دمياط وجنوب سيناء وبني سويف، انقطاع المياه في عددٍ من المناطق الواقعة في نطاق عملها؛ للقيام بأعمال الصيانة.

مواعيد قطع المياه عن مناطق في دمياط

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، عبر منشور على الصفحة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انقطاع المياه غدًا الثلاثاء، لمدة 9 ساعات، بدءًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءً عن مناطق «الغوابين - العزازمة - الروضة - ابو جريدة - الرحامنة - العطوي - تفتيش السرو - الغنيمكة »؛ للقيام بربط خط المياه 6 بوصة بخط فارسكور 500 مم.

كيفية تلقي شكاوى المواطنين

وطالبت الشركة المواطنين بتخزين احتياجاتهم من المياه، خلال فترة الانقطاع على أن تعود المياه إلى طبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة، لافتًا إلى أنّها ستتلقى شكاوى المواطنين على رقم 125 الخط الساخن وواتساب على رقم 01013019333.

سبب انقطاع المياه عن مدينة الطور

وأعلن قطاع مدينة الطور بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء قطع المياه عن المدينة بالكامل، مساء اليوم؛ لإجراء أعمال تطهير وغسل خزان البوستر سعة 5000 و1000 متر مكعب يوميًا، لافتا إلى أنّ أعمال غسل وتطهير الخزانات تستمر لعدة أيام ويجرى تأخير ضخ المياه عن المدينة حتى السابعة مساء غد الثلاثاء ما عدا منطقة توشكى لتطهير خزان المحطة سعة 5000 متر مكعب يومي.

الأحياء المتأثرة بقطع المياه

وأشار القطاع إلى أنّه سيجرى قطع المياه عن أحياء «السلام، الأوقاف، النور، الجبيل، أرض الجمعية، الشاليهات، الزهراء، المنطقة الصناعية»، الخميس المقبل؛ لتطهير خزان المحطة سعة 2500 متر مكعب، ويجرى غسل خزان المنطقة الصناعية يوم السبت المقبل 13 مايو الجاري، ما يؤدي إلى تأخير ضخ المياه عن المدينة بالكامل عدا منطقة توشكى، ويجرى تطهير خزانات توشكى يوم الأحد الموافق 14 مايو، وتأخر ضخ المياه بأحياء «مبارك الجديد، مبارك القديم، الروضة، المروة، الفيروز، ابني بيتك، مساكن لبنك، النصر الشروق» حتى الساعة السابعة مساءً.

أماكن قطع المياه عن المناطق في بني سويف

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه غدًا الثلاثاء، عن قرى الدير وبراوة ومنشأة الحاج في مركز إهناسيا ببني سويف، لمدة 12 ساعة بدء من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء؛ لإجراء أعمال الصيانة والتطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه براوة بمركز إهناسيا، لافتة إلى مواصلة أعمال التطهير والصيانة بمحطة مياه الدهابية في مركز ببا؛ لإعادة المياه إلى حالتها الطبيعية اليوم في موعدها المقرر تمام الساعة الثامنة مساء بعد انقطاعها عن 5 قرى بمركزي ببا، وإهناسيا منذ الساعة الثامنة صباح اليوم.

ضمان انتظام تقديم الخدمة

وتقدمت الشركة باعتذارها عن فترات قطع المياه ببني سويف، خلال اليومين المذكورين، للقيام بأعمال التطهير اللازمة بالمحطتين؛ لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.