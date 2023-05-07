قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن 5 قرى في بني سويف لإجراء صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن 5 قرى بمركزي ببا وإهناسيا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بمطة الدهابية بمركز ببا وبراوة بمركز إهناسيا.

الاثنين.. قطع المياه عن قريتين بمركز ببا في بني سويف

وأشارت شركة المياه في بيان صحفي، إلى قطع المياه عن قريتي الدهابية والعجرة بمركز ببا ببني سويف، غداً الاثنين 8 مايو، من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، وذلك لأعمال التطهير والصيانة الدورية اللازمة بمحطة مياه الدهابية بمركز ببا.

الثلاثاء.. قطع المياه عن 3 قرى في إهناسيا ببني سويف

كما أشارت الشركة إلى قطع المياه عن قرى الدير وبراوة ومنشأة الحاج في مركز إهناسيا ببني سويف، بعد غد الثلاثاء 9 مايو لمدة 12 ساعة من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والتطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه براوة بمركز إهناسيا.

«مياه بني سويف» تتقدم باعتذارها عن فترات الانقطاع

وتقدمت الشركة باعتذارها عن فترات قطع المياه ببني سويف خلال اليومين المذكورين، نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة بالمحطتين لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية بالمركزين، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

متابعة محطات المياه في الواسطى

وفي سياق آخر، تفقدت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، محطتي مياه ميدوم وصفط ميدوم بمركز الواسطى، وذلك لمتابعة ضغوط المياه ببعض المناطق الساخنة بالمركز، وكذلك الاستجابة السريعة والفورية لبعض مطالب المواطنين، والذي يأتي في ضوء الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أي شكاوى قد تواجههم، والتعاون المستمر مع أعضاء مجلس النواب ببني سويف لخدمة المواطن السويفي.