الأب بطرس دانيال ونجوم الفن في زيارة للفنان عمرو محمد علي

نشرت الفنانة هند حسني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا من زيارتها بصحبة الأب بطرس دانيال و حمزة العيلي للفنان عمرو محمد علي.

وعلقت هند حسني علي الصورة قائلة: «لقاء جميل مع صديق عمري الفنان عمرو محمد علي وزيارة الأب الجميل الإنسان بطرس دانيال و الفنان حمزة العيلي، وبوجه نداء للسادة المسؤولين عمرو عنده Ms ومتطلبات علاج هذا المرض مكلفة جدا وتحتاج رعاية و متابعة خاصة، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب».

مرض عمرو محمد علي

وأصيب الفنان عمرو محمد علي بـ«التصلب المتعدد» منذ عام 2006، وتسبب ‎مرض الفنان عمرو محمد علي في غيابه عن الساحة الفني، إذ أثر التصلب المُتعدد على حركته بشكل كبير.

يذكر أن الفنان عمرو محمد علي شارك في عدد من الاعمال الفنية الناجحة وكان ابرزها: «مستر كاراتيه»، و«سارق الفرح»، و«ريا وسكينة»، و«الوسية»، و«صرخة ندم»، و«البشاير»