إصابة شاب وعجوز بإصايات خطيرة في حادث «توك توك» بطريق الإسماعيلية السويس

أصيب شاب في العقد الثاني من العمر وسيدة عجوز في الساعات الأولى من صباح اليوم، بإصابات خطيرة جراء تصادم سيارة ملاكي مع توك توك على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، ونُقلا إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع توكتوك دون لوحات معدني بدائرة مركز الإسماعيلية وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس لـ«الوطن» إن المصابين هما منصور سامي منصور نصر 16 سنة مقيم بقرية عين غصين ومصاب بغيبوبة تامة واشتباه كسر بالساق اليسرى وفي حالة حرجة، وعايدة ناصر محمد 65 سنة مقيمة عزبة أبو بلح ومصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمة شديدة بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم.

وأضافت المصادر الطبية أنه تم استقبال المصابين في قسم الطوارئ وجاري إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للسيدة والاشعات فيما تم نقل الشاب الي غرفة الانعاش.