فرق طوارئ لحل مشكلة انسداد الصرف بسوق الجمعة في الإسماعيلية

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات بعدد من معدات وسيارات الشركة، لتطهير وسحب المياه من منطقة سوق الجمعة بالإسماعيلية في الساعات الاولي من صباح اليوم الأحد بعد انتشار المياه في منطقة السوق.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه وجه بسرعة انتقال الفرق الفنية إلي منطقة سوق الجمعة في الإسماعيلية فور تلقي غرفة عمليات الخط الساخن بالشركة بلاغاً بوجود طفوحات للمياه داخل منطقة السوق.

وأضاف عبد الحميد في بيان صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم أنه سيتم الانتهاء من الأعمال قبل صباح اليوم، بالإضافة الي استمرار خطة الشركة فى أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالمنطقة.

وناشد اللواء عبدالحميد عصمت تجار السوق بعدم إلقاء مخلفات الخضر والفاكهة داخل غرف التفتيش والتي تؤدي إلى انسداد الخطوط وينتج عنها الطفح وطالبهم بحسن التعامل مع مرافق السوق واهمها خطوط الصرف الصحى.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن شركة مياه القناة مستمرة فى تنفيذ أعمال التطهير والصيانة الشاملة لخطوط وشبكات الصرف الصحي بأنحاء المحافظة، وتلبية مطالب المواطنين للقضاء علي أى مشاكل بمياه الشرب أو الصرف الصحى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة.