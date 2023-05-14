حكاية عبد الكريم عبد القادر مع شائعات الوفاة.. طاردته قبل رحيله بـ9 سنوات

شيعت أسرة المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر جثمانه عصر أمس السبت، وتم دفنه في «مقبرة الصليبيخات»، وتوفي المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر، أمس الأول الجمعة عن عمر 81 عاما، بعد صراع مع المرض، وإجراء جراحات متعددة في القلب والشرايين

دخول عبد الكريم عبد القادر مستشفى جابر

وكانت حالة الفنان الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر، ساءت في الأيام الأخيرة، دخل على إثرها «مستشفى جابر» بعاصمة بلاده حتى وافته المنية.

وكان خالد ابن الفنان الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر، قال في وقت سابق، إن العزاء للرجال سيكون مقتصرا في المقبرة، وفقا لوسائل إعلام كويتية.

وعلى إثر وفاته، نعى نجوم الأغنية الكويتية والعربية، المطرب الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر، كما نعت الحكومة، الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر، وقال على لسان المتحدث باسم وزارة الإعلام، أنوار مراد، إن البلاد فقدت قيمة وقامة فنية كبيرة وفنانا ذا أخلاق عالية، مضيفا أن الفقيد من بين أكثر الفنانين الذين كانت لهم بصمة على الساحة الفنية نال من خلالها شهرة جابت أرجاء الوطن العربي الكبير بفنه الراقي وبصوته الأصيل،

وكان المطرب الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر، قال في تصريحات لصحيفة «القبس» الكويتية، في عام 2014، إن من يصدر إشاعات عن وفاته شخص مريض، مضيفا إن «المقدر على رؤوس العباد راح يصير».

ووفقا لوسائل إعلام، كان الفنان الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر واحدا من أبرز المطربين في السبعينات والثمانينات والتسعينات، مشيرة إلى أنه كان يطلق عليه اسم «الصوت الجريح».

بداية حياته المهنية في الداخلية

وولد الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر في 13 يونيو 1941، وقالت وسائل إعلام، إن الراحل بدأ حياته المهنية كموظف في الداخلية قبل تفرغه لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام

وفي وقت سابق، قال المطرب الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر، إنه كان يستمع إلى كبار المطربين بالوطن العربي، وفي مقدمتهم محمد عبدالوهاب، وليلى مراد، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، فشكلت في البداية ذائقته الفنية.

وتعد أغاني «سرى الليل يا قمرنا»، و«تكون ظالم» وألبومات «الزوار-متأخر-الله معي- صوت الجرحى»، من أبرز وأهم الأغاني والألبومات التي قدمها المطرب الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر.

وكان المطرب الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر، أشار في وقت سابق، إلى أن استماعه إلى محمد عبد الوهاب، وليلى مراد، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، شكلت ذائقته الفنية، ثم وجدت تأثير ذلك على اختياراته وميوله في الغناء، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجريدة» الكويتية.

شيخ الملحنين: خسارة فادحة للفن الكويتي والخليجي والعربي

من جهته، قال شيخ الملحنين بالكويت، الموسيقي أنور عبد الله إنه فقد صديق عمره عبد الكريم عبد القادر، مشيرا إلى ان العلاقة بينهما دامت 40 عاما.

وأضاف عبد الله، أن عبد الكريم عبد القادر، كان مثالاً للخُلق والأدب والاحترام، كما أشار شيخ الملحنين الكويتيين، إلى خسارة فادحة للفن الكويتي والخليجي والعربي.