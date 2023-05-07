رحل بعد 12 يوما من المعاناة.. تفاصيل وفاة الفنان العراقي محسن العزاوي

حالة من الحزن يعيشها الجمهور العراقي بسبب وفاة الفنان محسن العزاوي عن عمر ناهز الـ84 عاما، اليوم، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء العراقية، والذي لعب دورا هاما في تأسيس المسرح العراقي من خلال مسيرة طويلة ما بين الإخراج والتمثيل بالإضافة إلى تولي الأدوار القيادية البارزة.

وأعلن الممثل والمخرج المسرحي سنان العزاوي، وفاة والده الفنان محسن العزاوي في الساعات الأولى من صباح اليوم، في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «بعد 12 يوما من المعاناة أشعل شمعة روحه وانطفأ جسده، رحل والدي الفنان محسن العزاوي».

تفاصيل وفاة الفنان محسن العزاوي

وبعد وفاة الفنان محسن العزاوي، كشف نجله تفاصيل العزاء والذي يقام على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة السابعة مساء في قاعة «حسينية الصدريين».

من هو الفنان محسن العزاوي

محسن العزاوي ممثل ومخرج مسرحي ولد في مدينة الناصرية في العراق في عام 1939، تخرج م من معهد الفنون الجميلة قسم المسرح بدأ مشواره الفني كمخرج لمسرحية «زنزانة رقم 16» عام 1958، لتستمر رحلته مع الإخراج والتمثيل ويقدم أكثر من 70 عملاً مسرحيا.

كما تابع الدراسة في أكاديمية الفنون الدرامية والموسيقية في التشيك، وحصل على الدكتوراه من كلية الفلسفة من جامعة تشارلز في التشكيك، وتولى عدد من المناصب الإدارية منها مدير الفرقة القومية للتمثيل، ومدير الفرقة القومية للفنون الشعبية، ومدير ومشرف فني لمهرجان بابل الدولي لعشر دورات متتالية.