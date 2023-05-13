موعد جنازة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر.. «بعد عصر اليوم»

فقدت الساحة الغنائية والخليجية، الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، عن عمر 81 عاما، بعد صراع مع المرض، والذي كان يطلق عليه اسم «الصوت الجريح»، ويعد واحدا من أبرز المطربين في بلاده خاصة والخليج عامة، في السبعينات والثمانينات والتسعينات.

وفاة عبد الكريم عبد القادر بالمستشفى

وقال خالد، ابن الفنان الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر، إن الجثمان سيواري الثرى اليوم السبت بعد صلاة العصر في «مقبرة الصليبيخات»، مشيرا إلى أن العزاء للرجال سيكون مقتصراً في المقبرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.

وساءت حالة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، الذي كان يعاني من أمراض مزمنة، في الأيام الأخيرة، دخل على إثرها «مستشفى جابر» بالعاصمة حتى وافته المنية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتعد أغاني «سرى الليل ياقمرنا»، و«تكون ظالم»، من الأبرز للفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر.

وولد الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر في 13 يونيو من العام 1941، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل تفرغه لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام

ويعد ألبومات: «الزوار-متأخر-الله معي- صوت الجرحى»، من أهم الألبومات الغنائية للفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تصدر هاشتاج عبد الكريم عبد القادر خلال ساعتين فقط

وعلى إثر وفاة الفنان التركي، تصدر هاشتاج عبد الكريم عبد القادر الأعلى تداولا عبر موقع التغريدات تويتر بأكثر من 28 ألف تغريدة خلال ساعتين فقط من إعلان خبر رحيله، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وقدم عدد كبير من نجوم الأغنية العربية، العزاء في عبد الكريم عبد القادر، وقال الفنان الكويتي عبد الله الرويشد معزيا: «رحمك الله يا أخي الكبير رحمك الله يا غالي على قلوبنا يا صوتنا يا معلمنا وعلم من أعلام بلادنا عبد الكريم عبد القادر‬ وخالص التعازي وصادق المواساة لأسرتك ومحبيك ولنا وللكويت جميعا»، فيما قالت الفنانة أصالة: «رحمك الله يا أخي الكبير رحمك الله يا غالي على قلوبنا يا صوتنا يا معلمنا وعلم من أعلام بلادنا «عبد الكريم عبد القادر‬»، فيما قال

من جانبها، كتبت الفنانة الكويتية نوال: «رحم الله صوت وطن النهار وصوت قلوبنا»، مضيفا في عزاء للفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، إن بلادها، فقدت شخصاً كبيراً ومعلم من معالمها.

وأوضح الفنانة الكويتية نوال: «عمرنا ما راح ننسى هالصوت اللي ملك قلوبنا وكبرنا عليه».

الإعلام الكويتية: عبد الكريم عبد القادر فنانا ذا أخلاق عالية

من جانبها، نعت وزارة الإعلام الكويتية، الفنان عبد الكريم عبد القادر بعد رحلة عطاء فني استمرت لأكثر من 60 عاما، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد، إن البلاد فقدت قيمة وقامة فنية كبيرة وفنانا ذا أخلاق عالية.

وأضاف مراد، أن الراحل الكبير من بين أكثر الفنانين الذين كانت لهم بصمة على الساحة الفنية في بلاده نال من خلالها شهرة جابت أرجاء الوطن العربي الكبير بفنه الراقي وبصوته الأصيل، مشيرا إلى أن عبد الكريم عبد القادر، قدم العديد من الأعمال الغنائية التي تمثل تراثا غنائيا تفخر به الكويت، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.