خريطة انقطاع الكهرباء اليوم في الإسماعيلية بسبب الصيانة 

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق بنطاق المدينة وأماكن تابعة لدائرة مركز الإسماعيلية ومركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق بالتزامن مع أعمال الصيانة.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وأعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء في منطقة القناة انقطاع الكهرباء بسبب إجراءات الصيانة وخطة الشركة الموسعة خلال شهر مايو لرفع كفاءة عدد من المناطق استعدادا لفصل الصيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتشكل أماكن انقطاع الكهرباء اليوم الأحد شارع محمد علي بنطاق حي أوب الإسماعيلية ومنطقة أرض الجمعيات بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، ومنطقة بنك التنمية بنطاق مركز القنطرة غرب وقوي محركة ومناطق سكنية شرق البحيرات في مركز القنطرة شرق ومن منطقة البحوث حتى كوبري 6 بقرية الفردان بنطاق مركز الإسماعيلية.

وبحسب الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية ومدن القناة، فإن انقطاع التيار الكهربائي تم من التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرا لحين انتهاء أعمال الصيانة.

رفع كفاءة شبكات الكهرباء

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال شهر مايو تنفيذ خطة مكبرة لأعمال الصيانة مع قرب فصل الصيف لرفع كفاءة الشبكات لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.