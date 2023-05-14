بدء أعمال صيانة كاملة لبعض الطرق في الإسماعيلية.. أبرزها «الدائري»

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية بدء أعمال صيانة بعض الطرق والمحاور المرورية بنطاق المدينة ضمن مشروعات المديرية لرفع كفاءة بعض الطرق تسهيلا للحركة المرورية.

وقال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق في محافظة الإسماعيلية، أنه سيتم البدء في تطوير الطريق الدائري بداية من ميدان الجويلي وصولا إلى كوبري الشهيد أحمد منسي إضافة إلى تطوير طريق مبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بدء من ميدان الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وحتى طريق نمرة 6.

صيانة كاملة للطرق

وقال المهندس أحمد الشيمي إنه يتم إجراء صيانة كاملة للطرق وجميع الحفر والمطبات الموجودة بالطريق، مطالبا المواطنين بالحيطة والحذر خلال السير على الطرق خلال عمليات الصيانة لوجود عدد من المعدات.

وقال الشيمي إن عمليات الرصف تأتي ضمن خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية خاصة التي تشهد حركة مرورية كبيرة، لسيارات النقل والأجرة والسيارات الملاكي.

وكانت مديرية طرق الإسماعيلية أعلنت خلال الساعات الماضية عن إنهاء تطوير طريق بر أيسر ترعة السويس (طريق الإسماعيلية فايد) الزراعي بعد انتهاء المرحلة الثانية من المشروع ورفع كفاءة الطريق بشكل كامل.

وبدأ الطريق بدأ من قرية أبو عطوة التابعة لمركز الإسماعيلية في اتجاه قرية سرابيوم التابعة لمركز فايد استكمالًا لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2022-2023 والتي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بنطاق المحافظة.