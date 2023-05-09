قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس.. وإصابة 13 فلسطينيا بالرصاص

اقتحمت القوات الاسرائيلية البلدة القديمة بنابلس اليوم، فيما أصيب نحو 13 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال، وعشرات بالاختناق، عقب اقتحام حارة القريون.

اعتقال مواطنين بحارة القريون بنابلس من قوات الاحتلال

وجرى فرض حصار على أحد المنازل بالبلدة القديمة بـ مدينة نابلس من قوات الاحتلال عقب الاقتحام، والواقع تحديدا بحارة القريون، ما أسفر عن اعتقال مواطنين فلسطينيين.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر بمدينة نابلس، أحمد جبريل، إصابة نحو 12 مواطن بالرصاص الحي في تصريحاته الصحفية نقلا عن وكالة الشرق، بينهم طفلا يبلغ من العمر 14 عامًا بمنطقة الصدر، وآخر بالرصاص المغلف بالمطاط.

اختناق 75 فلسطيني ببلدة نابلس خلال الاقتحام

وتابع في تصريحاته، أنّه جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة، فيما تم إصابة 75 آخرون بالاختناق خلال الاقتحام، ومحاصرة منزل في حارة القريون في البلدة القديمة، واعتقال قوات الاحتلال شاب يدعى حمزة منصور الحلسة، وتم إخلاء مدرستي الخالدية وجمال عبد الناصر في محيط البلدة القديمة بنابلس، بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بغزارة.

كما كشف عن اعتقال قوات الاحتلال لشاب بعد أن داهمت منزله وفتشته في حارة المخفية.

اقتحمت قوات كبيرة مدينة نابلس من عدة محاور، ودارت مواجهات في مناطق رأس العين والمخفية وشارع تل، بجانب اشتباكات أخرى مسلحة دارت داخل البلدة القديمة.

فيما أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع، واستخدم جيش الاحتلال طائرة «درون» في إطلاق القنابل الغازية.