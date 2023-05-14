«الداخلية» تكشف حقيقة إطلاق سيدة وأبناؤها النيران على مواطن في بني سويف

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة ما تمّ تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً ادعاء أحد الأشخاص بتعدي إحدى السيدات وأنجالها عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية تجاهه، وتحرير محاضر كيدية ضده زاعماً تواطؤ القائمين على قسم شرطة بني سويف مع المشكو في حقها.

وأكّدت وزارة الداخلية، في بيان صادر اليوم، أنَّه بالفحص تبين عدم صحة ما تمّ تداوله في هذا الشأن، مشددة على أنَّ حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 7 مايو الجاري تبلغ لقسم شرطة بني سويف بحدوث مشاجرة بين طرف أول (المشكو في حقها، نجلها، وزوج كريمتها)، طرف ثان: (الشاكي، ونجله، وشقيق الشاكي) لخلافات بينهم على تجارة دون إصابات، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحد أفراد الطرف الأول «مسدس صوت»، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.