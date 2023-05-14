مصر الرقمية 2023.. خطوات تجديد الرخصة إلكترونيا

«تجديد الرخصة إلكترونيا»، واحدة من الخدمات التي تتيحها بوابة مصر الرقمية 2023، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، ضمن خدمات عدة في جميع القطاعات، سواء المركبات، أو التموين، أو الشهر العقاري، أو التوثيق، وغيرها من الخدمات التي مكنت جميع المواطنين من إنهاء مصالحهم وخدماتهم «أون لاين» دون الخروج من المنزل والذهاب إلى المكاتب الحكومية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات تجديد الرخصة، عبر بوابة مصر الرقمية 2023.

مصر الرقمية 2023.. خطوات تجديد الرخصة

1- تبدأ خطوات تجديد الرخصة عبر بوابة مصر الرقمية 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للبوابة، عبر الضغط على هذا الرابط.

2- اختيار خدمات «مركباتي» من ضمن الخدمات المتاحة عبر موقع بوابة مصر الرقمية 2023.

3- اختيار «تجديد الرخصة».

4- بعد ذلك يتطلب الموقع إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل بالخدمة.

5- إدخال رقم الموبايل، ثم كلمة المرور الخاصة بك، ثم الضغط على «تسجيل الدخول».

6- إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة الخاصة بك.

7- الضغط على «تسجيل» حتى يتم إرسال تلك البيانات لإدارة المرور التابع لها، ليتم تجديد الرخصة الخاصة بك.

يذكر أنّ خدمات «مركباتي» عبر بوابة مصر الرقمية 2023، تضم عددا من الخدمات الأخرى، إلى جانب خدمة «تجديد الرخصة»، ومنها خدمات «تقديم تظلم على مخالفات رخص المركبات، وسداد المخالفات، واستخراج بدل فاقد، واستخراج بدل تالف، وتحرير توكيل بيع مركبة أو توثيقها»، وغيرها من الخدمات.