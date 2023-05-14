تتيح منصة مصر الرقمية 2023، عددًا كبيرًا من الخدمات التي يمكن لجميع المواطنين الحصول عليها «أون لاين»، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والمصالح الحكومية المختلفة، لاستخراج الأوراق الرسمية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحويل الرقمي، إنجازا للوقت المراد لإنهاء خدمة ما.

ومن ضمن الخدمات التي تتيحها منصة مصر الرقمية 2023، هي خدمة عمل توكيل في الشهر العقاري، إلكترونيًا بإتباع عدد من الخطوات البسيطة، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية 2023.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري عبر منصة مصر الرقمية 2023.

منصة مصر الرقمية 2023.. خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري

أولًا: تبدأ خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري عبر منصة مصر الرقمية 2023، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية، من خلال الضغط هذا الرابط.

ثانيًا: اختيار خدمات «التوثيق».

ثالثًا: اختيار «تحرير توكيل عام رسمي»، ثم الضغط على «ابدأ الخدمة».

رابعًا: سجل بياناتك المطلوب إدخالها عبر الموقع.

خامسًا: الضغط على «الموافقة على الشروط والأحكام».

سادسًا: ستظهر البيانات الخاصة بالطرف الثاني لإستكمال الخدمة:

- في حالة كون الطرف الثاني محامي اضغط على مربع الاختيار «محامي»، وأدخل بياناته، ثم اضغط على «إضافة».

سابعًا: اختيار عنوان الديباجة، وعرض شكل التوكيل الذي يتمّ استلامه، ثم اضغط على «التالي».

ثامنًا: أدخل البيانات الخاصة باستلام التوكيل، عن طريق اختيار المحافظة ثم اختيار المكتب الأقرب إليك.

تاسعًا: اختر الموعد المناسب لاستلام التوكيل من الخانات المتاحة أمامك واضغط «التالي».

عاشرًا: سيتمّ عرض ملخص الطلب، لتقوم بمراجعة المبلغ المطلوب قبل السداد ثم اضغط على «سدد الآن»، واختر طريقة السداد.