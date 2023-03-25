طريقة استخراج شهادة تصرفات عقارية من بوابة مصر الرقمية 2023.. «طلعها من البيت»

تقدم بوابة مصر الرقمية 2023 عدة خدمات للشهر العقاري، بينها استخراج شهادة تصرف عقاري، عبر موقعها الإلكتروني على بغرض التسهيل على المواطنين.

خطوات استخراج شهادة تصرف عقاري

ولاستخراج شهادة تصرف عقاري هناك عدة خطوات وهي كالتالي:

ـ يقوم المواطن بالتسجيل على منصة مصر الرقمية عبر الرابط الخاص بها.

ـ اختيار خدمة الشهر العقاري من بين الخدمات المقدمة بالمنصة.

ـ ادفع إلكترونياً مقابل الخدمة من خلال شبكات الدفع للجماهير او من خلال كروت ميزة.

ـ خدمة العملاء متاحة في أي وقت وخدمتك ستنتهي في دقائق.

ـ عند مواجهة أي مشكلة برجاء الاتصال على الخط الساخن 15999.

الخدمات العقارية على بوابة مصر الرقمية

وتتمثل خدمة الشهر العقاري بها العديد من الخدمات مثل : استخراج صورة من عقد مُشهر، استخراج صورة من كتاب دوري، استخراج صورة من منشور مالي، استخراج صورة من منشور فني، استخراج شهادة تصرفات عقارية، ترجمة عقد مشهر.

خطوات التسجيل على بوابة مصر الرقمية 2023

- الدخول إلى بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية

- اختيار تسجيل مستخدم جديد والتسجيل في البوابة عن طريق الرقم القومي للمستخدم.

-استكمال البيانات المطلوبة: الرقم القومي، رقم المصنع (هو رقم مكون من حروف وأرقام أسفل الصورة الشخصية في بطاقة الرقم القومي)، اسم الأم، ورقم الهاتف.

- انتظار الكود الذي تم إرساله على موبايل المستخدم، وعن طريقه يتم تفعيل الحساب.

- مرحلة تأكيد هوية المستخدم من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة الشخصية، مثل: اسم أحد الأبناء، تاريخ ميلاده، تمتلك سيارة من عدمه، مؤشر المعاش.

- البدء في الاستفادة من خدمة منظومة التحول الرقمي.