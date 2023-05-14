أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمرأة المعيلة المتزوجة، وكذلك المطلقة، أن تحصل على الدعم النقدي تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن هناك 3.5 مليون سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين، لافتة إلى أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ5 ملايين أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن.

خطوات الحصول على تكافل وكرامة 2023 للمرأة المتزوجة

وأوضحت وزارة التضامن، خطوات الحصول على تكافل وكرامة 2023 للمرأة المتزوجة كالتالي:

- التوجه لأقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة التالية بالمجان:

- صور بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة

ويبدأ مستفيدو «تكافل وكرامة» في صرف الدعم لشهر مايو 2023، بزيادة قدرها 25%، بدءا من غدا الاثنين الموافق 15 مايو 2023، إذ أن معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة تتوقف على استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، كما يشترط عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.