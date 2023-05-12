بدء صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر مايو الاثنين المقبل

يبدأ نحو 5.2 مليون أسرة، تضم 22 مليون مواطن، مستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» صرف الدعم لشهر مايو 2023، بزيادة قدرها 25%، بعد ثلاثة أيام من الآن، وتحديدا يوم الاثنين المقبل الموافق 15 مايو 2023، وفقا لما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاشتراك ببرنامج تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاشتراك بالبرنامج من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة منه بالمجان دون دفع أي رسوم، مشيرة إلى أن المستندات تتمثل فيما يلي:

-صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنه.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.