خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي «أون لاين»

أيام قليلة ويبدأ موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لمستحقيه، بالزيادة الجديدة المقررة بنسبة 25%، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع مستحقين برنامج الدعم النقدي، حيث يبدأ موعد صرف تكافل وكرامة الاثنين المقبل.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو 2023

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يتم صرف دعم تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متتالي لجميع المستحقين.

ومن ضمن الخدمات التي أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إمكانية معرفة الأسماء الجدد للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» باستخدام الرقم القومي، كما يلي.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

- زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم، والمكون من 14 رقما في الخانة المخصصة للاستعلام.

- بمجرد الاستعلام يتم معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023.

- يتم معرفة نوع بطاقة الدعم من خلال الاستعلام.

- يظهر على الفور حالة بطاقة تكافل وكرامة، سواء متوقفة أو سارية أو متجمدة.

ويمكن أيضا من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم شكوى، والاستعلام عنها، باتباع عدد من الخطوات البسيطة.