أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين ومحلات الجزارة

تحرص منافذ وزارة التموين المتعددة، ما بين المنافذ الثابتة أو المتنقلة، في جميع المحافظات من خلال السيارات المبردة، على استقرار أسعار اللحوم اليوم الأحد، والتي جاءت بأقل من محلات الجزارة بنحو 35%.

وتحرص منافذ التموين على توفير يوميا أطنانا من جميع أنواع اللحوم اليوم ومشتقاتها، لتلبية احتياجات جميع المواطنين في أحياء ومحافظات الجمهورية.

أسعار اللحوم اليوم لدى محلات الجزارة

- سعر كيلو البوفتيك 340 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي بـ340 جنيهًا.

- سعر كيلو الموزة الكندوز 340 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم المفرومة 310 جنيهات.

- سعر كيلو السجق البلدي بـ300 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم بمنافذ التموين

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين.

- اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا.

- اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

- اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- سعر عرق التربيانكو بين 195 و210 جنيهات.