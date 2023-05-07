أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد الموافق 7 مايو في جميع منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، إذ حرصت وزارة التموين على استقرار الأسعار، حيث تكون متاحة لجميع المواطنين، في حين لا تزال أسعار اللحوم تتباين وتختلف في محلات الجزارة بالأسواق والمحافظات المختلفة.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات

وتستعرض «الوطن» كل ما يتعلق بأسعار اللحوم اليوم الأحد، في المجمعات الاستهلاكية، وهي منافذ ومجمعات منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- كليو اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا.

- كيلو الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- كيلو البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- كيلو اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- كيلو اللحوم المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- كيلو السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم في المجمعات

- كيلو اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- كيلو اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- كيلو اللحوم المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

- كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- سعر كيلو الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- كيلو اللحوم القطع المجمدة 155 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- البوفتيك الطازج 250 جنيهًا للكيلو.

- الموزة الكندوز 240 جنيهًا.

- اللحوم المفرومة 220 جنيهًا.

- الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا.

- السجق البلدي بـ220 جنيهًا.