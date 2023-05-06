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أسعار اللحوم اليوم السبت 6-5-2023 في الأسواق.. مستقرة لوفرة المعروض

كتب:

سعيد رمضان
11:15 ص | السبت 06 مايو 2023
أسعار اللحوم

أسعار اللحوم

تشهد أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة، اليوم السبت 6- 5- 2023، استقرارا ملحوظا داخل الأسواق، نظرا لوفرة المعروض، خاصة أنها تعد أحد أهم السلع الغذائية ذات القيمة العالية، ومصدرا غنيا بالبروتينات والفيتامينات الضرورية التي يحتاجها الجسم، كما تتميز بطعمها الشهي واللذيذ.

أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 6-5- 2023 بالأسواق المحلية ومحال الجزارة، وتراوح السعر بين 210 إلى 310 جنيهات للكيلو، واختلف السعر بحسب النوع، وكذلك من منطقة لأخرى.

أسعار اللحوم في مصر

وتشهد اللحوم الحمراء والعجول إقبالا متزايدا خلال الفترة الأخيرة بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك، وكلما اقترب العيد زاد الطلب على الشراء، وتتوفر اللحوم الحمراء بكميات جيدة داخل الاسواق المصرية، بحسب ما قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين في تصريحات لـ«الوطن». 

وأضاف نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم الحمراء تختلف من مكان لآخر، لكن تتراوح الأسعار في المتوسط بين 240 إلى 300 جنيه للكيلو، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

أسعار اللحوم اليوم السبت 6-5-2023

- يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 200 إلى 230 جنيه. 

- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 240 و280 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 260 و310 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 240 و300 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة بين 230 إلى 270 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 240 إلى 280 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة بين 130 و165 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي بين 250 و300 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن بين 240 إلى 280 جنيها.

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بقلم سعيد رمضان