الأرصاد السعودية تحذر من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق

أعلنت الأرصاد السعودية، استمرار نشاط الرياح المحملة بالأتربة والغبار والتي تحد من الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الشمالية منها.

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

فيما حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد، موضحة أنها تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

حركة الرياح على البحر الأحمر

أما فيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضح المركز الوطني السعودي للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية، وتصل سرعتها إلى أكثر من 45 كيلومترا /ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

ونوه بأن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كيلومترا/ساعة على الجزء الجنوبي، باتجاه مضيق باب المندب.