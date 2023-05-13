مع اقتراب موسم الحج 2023.. شروط حددتها السعودية لحجاج الداخل والمصريين

مع اقتراب موسم الحج 2023، أكدت السلطات السعودية على ضرورة التزام حجاج الداخل والقادمين من خارج المملكة العربية السعودية بأخذ التطعيمات اللازمة، والتي حددتها المملكة، وذلك لضمان موسم حج صحي وآمن.

وفى التفاصيل بشأن التطعيمات التى حددتها المملكة تزامناً مع الاستعدادت لموسم الحج 2023، أكدت السلطات الصحية السعودية ضرورة أخذ لقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

وشددت السلطات السعودية على ضرورة إستكمال التحصين ضد فيروس كورونا، منوهة إلى أن التطعيمات متاحة لحجاج الداخل عبر تطبيق «صحتي».

اللقاحات المطلوبة لموسم الحج 2023

وطالبت السلطات السعودية الحجاج بضرورة أخذ اللقاحات من الوقت الحالى وحتى ما قبل بدء مناسك الحج بعشرة أيام.

وبالنسبة للحجاج المصريين، فوفقاً لما نشرته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن وزارة الصحة، ينبغي على الحجاج المصريين استكمال جرعات التحصين ضد فيروس كورونا، فضلاً عن التطعيم ضد الالتهاب السحائي، خلال آخر 3 سنوات، مع تقديم شهادة التطعيم، وذلك بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية.

بدء موسم الحج خلال أسبوع

وتبدأ المملكة العربية السعودية في استقبال الحجاج من خارج المملكة، اعتباراً من بداية شهر ذي القعدة المقبل، أي بعد نحو أسبوع، على أن يكون اليوم الرابع من شهر ذي الحجة آخر موعد لرحلات الحج 2023، التي تستقبلها المملكة لأداء المناسك.

أما عن بدء مغادرة الحجاج بعد أداء مناسك الحج، فقد حددت المملكة أول موعد لمغادرة الحجاج في الرابع عشر من شهر ذي الحجة، على أن تستمر مغادرة الحجاج حتى 15 محرم.