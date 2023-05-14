5 إجراءات لـ«تجارية الإسكندرية» لضبط الأسعار.. صندوق لمواجهة تقلبات السوق

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية مؤتمراً موسعاً بحضور 1000 تاجر من مختلف الشعب، من بينها المواد الغذائية واللحوم والخضر والفاكهة والملابس ومواد البناء، وذلك لمناقشة أهم المعوقات التي تواجه التجار والعمل على تذليلها، للمساهمة في خفض أسعار السلع من خلال وضع آليات جديدة ومحاور ثابتة وعدد من الإجراءات.

ضبط الأسواق

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، خلال الاجتماع الذي نظمته بمنطقة عزبة القلعة شرق الإسكندرية، اليوم، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة عمر خميس الغنيمي، والدكتور كرم كردي، وأحمد حسن، وشريف بقطر، وخالد أبو اسماعيل رئيس الغرف التجارية الأسبق وكبار التجار والقيادات الشعبية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إن الغرفة لها رؤية محدده واضحة لدعم منتسبيها والعمل بشكل مستمر للحفاظ على إستقرار السوق، ووجود الغرفة التجارية منذ تأسيسها وهدفها توفير السلع المختلفة في الأسواق، وأن يكون التجار يدا واحدة، وأن تكون هناك عمليات ضبط للأسعار فى الأسواق، وأن يتحد الجميع من أجل وضع قوانين وضوابط ومحاسبة التجار المحتكرين والذين يرفعون أسعار بعض السلع بلا مبرر، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة فى هذا الشأن.

5 إجراءات لخفض الأسعار

وأضاف رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية لـ«الوطن»، أن اجتماع الغرفة التجارية توصل إلى 5 إجراءات سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بهدفها خفض أسعار السلع ومساعدة التجار على تحقيق ذلك، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

- إنشاء صندوق ضد تقلبات السوق لضمان عدم الإفلاس.

-‏ خلق آليات للحد من المنافسة غير العادلة من القطاع غير الرسمي، وذلك بانخراطهم في القطاع الرسمي.

- ‏السعي لإلغاء الحبس في القضايا التجارية.

-‏ تيسير الإجراءات الحكومية، وعقد لقاءات دورية لحل جميع المشكلات التى تواجه التجار.

-‏ إقامة المعارض والأسواق بشكل منظم ومستمر.

إنشاء أكاديمية للتجار

وأشار «الوكيل» إلى أن الغرفة التجارية في الإسكندرية ستقوم بإنشاء أكاديمية للتجار لتأهيل الكوادر البشرية، وتدريب التجار على أساليب التجارة الحديثة.

وأكد جمال الغنيمي، أحد أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن التجار وأعضاء الغرفة التجارية هم كيان واحد مترابط من أجل مصلحة التجار بكل الشعب التجارية، مما يعود بالنفع على المواطن المصري، والهدف هو القضاء على جشع التجار غير الملتزمين، لافتا إلى أن الغرفة تعمل دائمآ على ضبط الأسواق والأسعار.