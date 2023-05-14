«DMC» تبرز ملف «الوطن»: «الحوار الوطني.. الوعي يبدأ بالسياسة»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وآية جمال الدين، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. الوعي يبدأ بالسياسة».

المحور السياسي يعد بداية الوعي

وقالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن جلسات الحوار الوطني تبدأ بالمحور السياسي كونه بداية الوعي، لافتة إلى أن المحورين الاقتصادي والمجتمعي يتحدثان القضايا الراهنة بالفعل، أما المحور السياسي يعد ترسيخًا لعدد من المبادئ أهمها الحوار.

كتلة المرأة وأهميتها

وأضافت «البرديني»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» عبر فضائية «DMC»: «أولى الجلسات في الحوار الوطني تتحدث عن قانون الانتخاب، والجدل الحادث عن القائمة النسبية والمغلقة، فضلا عن كتلة المرأة، إذ أن الأحزاب اليوم تؤكد على أن كتلة المرأة والشباب والأقباط لا مساس بها»، مشيرة إلى أن الحوار الوطني يعد تأسيسًا للوعي الذي افتقدناه خلال السنوات الماضية.