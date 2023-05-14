خريطة جلسات الحوار الوطني اليوم.. النظام الانتخابي على رأس القضايا

تنطلق اليوم، جلسات الحوار الوطني، في الموعد المحدد لها، وفق ما تمّ الإعلان عنه مسبقا من قبل إدارة الحوار الوطني، التي حددت المحور السياسي ليكون هو محل نقاش اليوم الأول من أيام الجلسات النقاشية للحوار الوطني، بعدما تمّ اختيار موضوعات بعينها لمناقشتها في جلسات اليوم.

جلستان متوازيتان

يتمّ تقسيم جلسات الحوار الوطني اليوم في شكل جلستين متوازيتين، على أن تبدأ الجلستان في تمام الساعة 11 صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة 2 ظهرًا، ويكون بعد ذلك راحة تستمر لمدة ساعة، على أن تعاود الجلسات الانطلاق مرة أخرى بداية من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 6 مساءً.

موضوعات جلسات الحوار الوطني اليوم

المحور السياسي هو محل نقاش جلستي اليوم من الحوار الوطني، وداخل هاتين الجلستين، تم تحديد عدد من القضايا المقرر نقاشها، على أن تتناول الجلسة الأولى من الحوار مناقشة الموضوع الأبرز لليوم، وهو النظام الانتخابي لمجلس النواب، والذي يندرج ضمن قضايا لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، في حين تتناول الجلسة الثانية من الحوار الوطني، مناقشة قضيتي القضاء على كل أشكال التميز، التي تندرج ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وحل تحديات التعاونيات، التي تندرج ضمن قضايا لجنة النقابات والمجتمع المدني.

تغطية إعلامية واسعة

جدير بالذكر أنَّ الجلسات النقاشية للحوار الوطني من المقرر أن يتم نقلها إعلاميا من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، بحسب ما أعلن عن ذلك الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعدما كشف أمس عن الانتهاء من اللمسات النهائية لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني اليوم في تمام الساعة 11 صباحًا، بعدما تمّ وضع التصور النهائي لليوم والخريطة الكاملة للجلسات.