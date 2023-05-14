ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الشرقية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيع الأسلحة النارية.

إدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس)؛ لإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنه، وبحوزته ( 8 أفراد محلية وعدد من الطلقات – مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع – مبلغ مالي - هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات؛ بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.