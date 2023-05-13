تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط

تابع علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

واطمأن وكيل الوزارة إلى وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 164 لجنة على مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط حراسة أمنية مكثفة، مشيرًا إلى أنه حضر عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 فجر اليوم الأول للامتحانات من المطبعة السرية.

32140 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات

كما تابع «عبدالرؤوف» سير العملية الامتحانية والتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية للغة العربية حيث يؤدى 32140 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مدار 6 أيام تنتهى الخميس 18 مايو

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موجهًا بالعمل على توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط.

الدقة في وسائل التأمين

وأشاد بانتظام وحسن سير العمل والدقة في وسائل التأمين مقدماً الشكر لمديرية أمن دمياط ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول